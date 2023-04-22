Суспільство

Росія відмовилася пропустити на свою територію поранених окупантів, – Генштаб

22 Квітня 2023 09:34
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окупанти, війна, росія, поранений

17 квітня 2023 року із тимчасово окупованої Луганщини в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області ворог намагався здійснити медичну евакуацію.

Всього для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Однак, при спробі перетину військовою колоною Державного кордону України на російську територію, з певних причин російська сторона не пропустила вантажівки та розвернула їх назад.

Відомо, що частина поранених вояків померла через відсутність належної медичної допомоги.

Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб була перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.


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