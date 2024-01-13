Кримінал

Росія від початку широкомасштабної війни здійснила понад 600 хімічних атак

13 Січня 2024 19:51
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хімічна зброя

У Командуванні Сил підтримки ЗСУ зазначили, що динаміка застосування хімічної зброї з боку РФ зростає.

Росія від початку широкомасштабної війни здійснила 626 хімічних атак.

“Силами оборони зафіксовано 626 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень поточного року 51 випадок”, – йдеться у повідомленні.

У Командуванні Сил підтримки ЗСУ зазначили, що динаміка застосування зростає. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.

“Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин”, – уточнило Командування.

Зазначається, що 14 грудня 2023 року виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.

“36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України”, – резюмує служба зв`язків з громадськістю.


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