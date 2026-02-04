Лише за січень росіяни 224 рази застосували заборонені хімічні речовини проти України

Російські війська системно застосовують небезпечні хімічні речовини під час бойових дій проти України. Лише за січень 2026 року зафіксовано 224 такі випадки.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом січня 2026 року російські війська поряд із традиційними засобами ураження регулярно використовували спеціальні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами подразнювальної дії.

За час війни РФ понад 12 тисяч разів застосовувала небезпечні хімічні речовини / Фото: Сили підтримки ЗСУ

Зокрема, противник переважно застосовував газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хімічними речовинами CS і CN. Ці засоби належать до так званих засобів боротьби із заворушеннями, які в низці держав дозволені виключно для правоохоронних цілей у мирний час.

За січень 2026 року зафіксовано 224 випадки застосування небезпечних хімічних речовин. Фіксацію таких фактів здійснюють підрозділи військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ, відібрані зразки передаються для криміналістичних досліджень.

У Генштабі наголошують, що відповідно до пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону хімічної зброї використання таких речовин як засобів ведення війни є забороненим. Хоча CS і CN не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, їх застосування в бойових умовах є незаконним і небезпечним.

Зазначається, що ці речовини викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності, створюючи загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців.

Загалом за весь період збройної агресії Російської Федерації проти України задокументовано понад 12 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин. Інформацію оприлюднив відділ комунікацій Командування Сил підтримки Збройних Сил України.