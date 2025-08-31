Українські експерти підозрюють використання росіянами хімічних речовин на фронті

Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив керівник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

За його словами, від початку 2025 року до бюро доставили близько 500 тіл загиблих українських воїнів. У більшості випадків смерть настала внаслідок вибухових поранень, однак частина тіл не мала жодних видимих ушкоджень, що може свідчити про отруєння токсичними речовинами.

Бачинський зазначив, що під час розтинів окремих тіл медики втрачали свідомість, через що заклад був змушений придбати спеціальні протигази. Використання захисного обладнання припинило випадки втрати свідомості, що, на думку експертів, є додатковим підтвердженням наявності шкідливих речовин у тканинах полеглих.

Наразі тривають лабораторні дослідження біоматеріалів, однак процес ускладнений через брак сучасного обладнання. Мас-спектрометр дозволив би ідентифікувати речовини менш ніж за годину, але його вартість становить близько 8 млн грн, і бюро не має цього приладу.