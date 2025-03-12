Росія вдарила ракетою по судну із зерном в Одесі: загинули четверо іноземних громадян

Увечері 11 березня Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно MJ PINA під прапором Барбадос. Четверо загиблих.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Загинули четверо громадян Сирії. Наймолодшому було 18 років, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей зазнали поранень – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога.

“У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно”, – зазначив Кулеба.

Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.