Суспільство

Росія вдарила ракетою по судну із зерном в Одесі: загинули четверо іноземних громадян
12 Березня 2025 08:55
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Пошкоджений ракетним ударом сухогруз в Одесі / Фото: Олексій Кулеба
Пошкоджений ракетним ударом сухогруз в Одесі / Фото: Олексій Кулеба

Увечері 11 березня Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно MJ PINA під прапором Барбадос. Четверо загиблих.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Загинули четверо громадян Сирії. Наймолодшому було 18 років, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей зазнали поранень – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога.

“У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно”, – зазначив Кулеба.

Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.


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