Кримінал

Росія вдарила авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові
31 Жовтня 2024 06:50
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У Харкові російсько-окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по дев’ятиповерховому будинку.

Станом на 6:40 відомо про двох загиблих, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Одна дитина загинула. З-під  завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей”, – повідомив Синєгубов.

Руйнування багатоповерхівки у Харкові після російського удару / Фото: ОВА, ДСНС

За даними ДСНС, постраждало 35 людей, з них одна дитина. Врятовано 3 особи.

“Зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – повідомили рятувальники.


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