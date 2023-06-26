Росія вбила 490 та завдала поранень 1031 українській дитині

Російська армія вбила в Україні 490 дітей і ще 1031 дитині завдала поранень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“Станом на ранок 26 червня 2023 року більше ніж 1521 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 490 дітей загинули та понад 1031 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – написано в повідомленні.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 466, Харківській – 284, Київській – 129, Херсонській – 113, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 81, Чернігівській – 71, Луганській – 67.