Росія в вивела майже всю свою авіацію з Білорусі

Росія в серпні вивела з території Білорусі всю свою авіацію, крім одного штурмовика Су-25.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

За даними моніторингової групи, авіаційне угруповання ПКС РФ виведено ще 5 серпня.

“З аеродрому “Мачулищі” на аеродром “Сеща” (Брянська обл.) полетіли 11 вертольотів (4 од. Мі-8 і 7 од. Мі-24) ВКС РФ. З аеродрому “Барановичі” в РФ вилетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ.

Більша частина з вертольотів і літаків, які вилетіли, перебувала в Білорусі з початку січня 2023 року. Таким чином, авіаційний компонент РГВ у Білорусі перестав існувати”.

Станом на 1 вересня в Білорусі залишався тільки один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у “Мачулищі” 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром “Ліда”.

Водночас, як повідомляє “Гаюн”, в країні залишилося близько 2100 військових ЗС РФ.

“Ми можемо констатувати, що в липні-серпні відбулося значне зменшення чисельності російських військових, які перебувають у Білорусі. Було ліквідовано польові табори ЗС РФ на полігонах: “Обуз-Лесновський”, “Лепельський” та “Осиповицький”, а військові, які там перебували та були у складі РГВ, відбули до РФ і це була не ротація”.