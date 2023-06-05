Росія та НАТО одночасно проводять військові навчання у Балтійському морі згідно зі своїми планами.

Росія розпочала свої навчання сьогодні, 5 червня. У них беруть участь понад 3,5 тисячі військових, близько 40 кораблів, 25 літаків та гелікоптерів. Вони відпрацьовуватимуть завдання захисту та оборони морських комунікацій та пунктів базування флоту, повідомили у прес-службі флоту. Російські навчання завершаться 15 червня.

Навчання НАТО – щорічні “Балтійські операції” – розпочалося днем раніше, 4 червня. У них беруть участь дев’ятнадцять членів альянсу та кандидат на членство Швеція. У навчаннях задіяно близько шести тисяч солдатів, 50 кораблів та близько 45 літаків. Серед іншого військові мають намір відпрацьовувати протичовнові, протиповітряні та протимінні операції, працювати з підводними та надводними безпілотниками. Навчання триватимуть до 16 червня.