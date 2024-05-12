Росія стирає з лиця землі Вовчанськ

Напередодні російська авіація скинула на Вовчанськ щонайменше 22 КАБи, крім того окупанти обстрілювали місто з артилерії. Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули троє громадян, серед яких двоє чоловіків та 73-річна жінка. Поранені семеро громадян, серед яких жінка 1940 року народження. Один чоловік 1940 року народження все ще знаходиться під завалами.

“Внаслідок ворожих обстрілів горіли і вщент знищені житлові будинки, пошкоджено корпус Геріатричного пансіонату, приватні домоволодіння, паркани, надвірні будівлі, господарчі споруди, багатоквартирні будинки”, – зазначив Тимошко.

Сьогодні вранці у Вовчанську внаслідок обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель, повідомили в ДСНС.

Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги.

Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під руйнацій до прибуття рятувальників.

Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобілю.

Жінка 1950 року народження загинула під уламками конструкцій будинку.