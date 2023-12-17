Політика

Росія стягуватиме війська до фінського кордону

17 Грудня 2023 10:50
читать на русском →
росія, фінляндія

Президент Володимир Путін сказав, що Росія мала добрі відносини з Фінляндією, але у зв’язку зі вступом країни у НАТО доведеться концентрувати військові підрозділи в Ленінградському військовому окрузі.

«Проблем не було. Тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба, нісенітниця якась просто», – сказав президент РФ в інтерв’ю держТВ.

При цьому Путін заявив, що Росія не має інтересу «ні геополітичного, ні економічного, ні політичного, ні військового» воювати з країнами НАТО. «У нас немає з ними жодних територіальних претензій одна до одної, немає бажання зіпсувати з ними стосунки. Ми зацікавлені у розвитку відносин», – додав він.

15 грудня прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що російська влада шкодує про вступ Фінляндії до НАТО та її оборонну угоду зі США. Завтра, 18 грудня, Фінляндія та США мають підписати угоду про співпрацю в галузі оборони – це дасть військовим США доступ до 15 фінських баз. Цю угоду вже уклали Латвія, Литва, Норвегія та Естонія.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Грудня 2023 09:43

ЗСУ тиснуть на окупантів на лівому березі Херсонщини і відходять на Сході – ISW
17 Грудня 2023 11:38

Bild: “Те, що зробив Шольц, увійде в історію”
17 Грудня 2023 10:37

Австрія зняла заперечення з 12-го пакету санкцій ЄС
17 Грудня 2023 09:18

FT: “Втома від України” – проблема, яку створили самі західні лідери
17 Грудня 2023 09:04

У ДТП загинуло начальство з Держспецслужби транспорту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки