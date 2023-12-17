Росія стягуватиме війська до фінського кордону

Президент Володимир Путін сказав, що Росія мала добрі відносини з Фінляндією, але у зв’язку зі вступом країни у НАТО доведеться концентрувати військові підрозділи в Ленінградському військовому окрузі.

«Проблем не було. Тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба, нісенітниця якась просто», – сказав президент РФ в інтерв’ю держТВ.

При цьому Путін заявив, що Росія не має інтересу «ні геополітичного, ні економічного, ні політичного, ні військового» воювати з країнами НАТО. «У нас немає з ними жодних територіальних претензій одна до одної, немає бажання зіпсувати з ними стосунки. Ми зацікавлені у розвитку відносин», – додав він.

15 грудня прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що російська влада шкодує про вступ Фінляндії до НАТО та її оборонну угоду зі США. Завтра, 18 грудня, Фінляндія та США мають підписати угоду про співпрацю в галузі оборони – це дасть військовим США доступ до 15 фінських баз. Цю угоду вже уклали Латвія, Литва, Норвегія та Естонія.