Росія створює власні війська безпілотних систем, – Сирський

Росія створює окремі війська безпілотних систем, які до 2030 року мають налічувати до 210 тисяч військових. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час щомісячної наради щодо розвитку безпілотних систем та РЕБ.

“Окрему увагу звернув на доповідь J2 (нашої розвідки) щодо формування противником нового роду військ – військ безпілотних систем. Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах”, – повідомив Сирський.

Головком зазначив, що ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗСУ та переймає наш передовий досвід.

“Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема й асиметричні. Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС. Однак діяти не лише числом, а й умінням”, – додав Сирський.