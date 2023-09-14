Росія стала менше впливати на енергозабезпечення України — британська розвідка

Успіх “Енергоатому” у перезавантаження реактора на Рівненській атомній електростанції з використанням ядерних паливних збірок західного виробництва є важливою точкою на шляху до довгострокового відокремлення України від Росії, чий вплив на енергозабезпечення України суттєво зменшився.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Так, 10 вересня оператор українських атомних електростанцій “Енергоатом” оголосив про успішне перезавантаження реактора на Рівненській атомній електростанції з використанням ядерних паливних збірок західного виробництва, відзначили британські розвідники.

Вони також наголосили, що усі українські АЕС мають реактори радянського зразка, і до лютого 2022 року Україна покладалася на Росію у постачанні ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила реалізацію планів з диверсифікації поставок.

“Оскільки атомна енергетика забезпечує приблизно половину електроенергії в Україні, успіх “Енергоатому” у постачанні та встановленні західного палива є важливою точкою на шляху до довгострокового відокремлення України від Росії, чий вплив на енергозабезпечення України суттєво зменшився”, — йдеться у звіті британської розвідки.