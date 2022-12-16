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Росія розпочала масштабні навчання Балтійського флоту 

16 Грудня 2022 18:36
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росія

У Калінінградській області Російської Федерації стартувало командно-штабне навчання, в якому задіяні понад 1,5 тисячі військовослужбовців, понад 10 бойових кораблів, а також авіація.

Про це повідомляє російський “Интерфакс” із посиланням на пресслужбу Балтійського флоту РФ.

Як стверджується, в рамках навчання “корабельні тактичні групи в призначений час вийдуть з пунктів базування і проведуть розгортання сил флоту в призначених районах Балтійського моря для виконання навчальних завдань”.

Під час навчання корабельні групи Балтійської військово-морської бази виконають “практичні ракетні та артилерійські стрільби з ураження кораблів і авіації умовного противника”.

Також військовослужбовці загону з боротьби з підводними диверсійними силами і засобами виконають завдання із захисту кораблів і підводних човнів Балтійського флоту, пункту базування від диверсійно-розвідувальних підрозділів ймовірного противника.

А розрахунки берегових ракетних комплексів “Бал” і “Бастіон” знищать морські цілі на узбережжі Калінінградської області”, повідомляє пресслужба флоту.

Також корабельним групам належить відпрацювати спільні дії з плавання в єдиному похідному ордері, відбиття засобів повітряного нападу умовного противника зі стрільбою по повітряних цілях і ведення навчального морського бою, заявили на БФ.


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