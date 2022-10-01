Політика

Росія призупинила постачання газу до Італії

1 Жовтня 2022 17:50
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росія, італія, газпром

Російський державний ПАТ «Газпром» призупинив постачання природного газу до Італії, що посилило енергетичну кризу в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

«На сьогоднішній день «Газпром» більше не постачає газ Eni», — заявив речник Eni SpA, найбільшої нафтової компанії Італії.

Газпром постачає газ до Італії по трубопроводу, який проходить через Австрію.

«Газпром» оприлюднив заяву в суботу, в якій говориться, що він призупинив потік газу через Австрію до Італії через те, що австрійський оператор відмовився підтвердити «заявки на транспортування» після регуляторних змін, запроваджених в Австрії наприкінці вересня. “Газпром” заявив, що працює над вирішенням проблеми з італійськими покупцями. Eni також повідомила, що звертається до Газпрому, щоб вирішити цю проблему.

Європейські країни поспішають знайти альтернативи російському газу та захиститися від перебоїв у постачанні, оскільки президент Росії Володимир Путін продовжує перекривати енергоносії на континенті, щоб чинити тиск на Європейський Союз через кілька раундів санкцій у відповідь на вторгнення в Україну. Протистояння посилилося цього тижня після масових витоків у ключовому трубопроводі до Європи, які деякі країни звинуватили в саботажі.

Відключення італійського газу відбулося через кілька днів після того, як підводні виверження пошкодили ключові газопроводи Nord Stream, що з’єднують Росію з Європою. Президент США Джо Байден вчора повторив оцінку західноєвропейських лідерів про те, що трубопроводи були саботовані, і додав, що не варто довіряти російським заявам про інцидент.


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