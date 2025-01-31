Політика

Росія пропонує допомогти у відновленні Сирії в обмін на збереження військових баз, – Bloomberg
31 Січня 2025 20:45
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Зруйновані бомбами будівлі на околиці Дамаска / Фото: Bloomberg
Зруйновані бомбами будівлі на околиці Дамаска / Фото: Bloomberg

Росія готова відновлювати Сирі в обмін на збереження військових баз в країні. Про це повідомляє Bloomberg.

Після зміни влади в Сирії Кремль намагається утримати вплив у регіоні. Військово-морська база в Тартусі та аеродром у Хмеймімі, що забезпечували Росії стратегічний контроль на Близькому Сході та в Африці, можуть бути втрачені, що стане серйозною геополітичною поразкою.

“Ми готові допомагати у відновленні сирійської економіки. Нові лідери Дамаска отримають вигоду від збереження відносин із Москвою, зокрема через потенційні військові поставки”, — заявив радник російського уряду з питань Близького Сходу Віталій Наумкін.

Російська делегація на чолі зі спецпредставником Путіна Михайлом Богдановим провела переговори з новою сирійською владою. Уряд Сирії, своєю чергою, висунув вимоги щодо компенсацій, реконструкції та фінансової підтримки.

Однак, за словами Богданова, суттєвого прогресу у питанні збереження баз поки не досягнуто.


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