Росія пропонує допомогти у відновленні Сирії в обмін на збереження військових баз, – Bloomberg

Росія готова відновлювати Сирі в обмін на збереження військових баз в країні. Про це повідомляє Bloomberg.

Після зміни влади в Сирії Кремль намагається утримати вплив у регіоні. Військово-морська база в Тартусі та аеродром у Хмеймімі, що забезпечували Росії стратегічний контроль на Близькому Сході та в Африці, можуть бути втрачені, що стане серйозною геополітичною поразкою.

“Ми готові допомагати у відновленні сирійської економіки. Нові лідери Дамаска отримають вигоду від збереження відносин із Москвою, зокрема через потенційні військові поставки”, — заявив радник російського уряду з питань Близького Сходу Віталій Наумкін.

Російська делегація на чолі зі спецпредставником Путіна Михайлом Богдановим провела переговори з новою сирійською владою. Уряд Сирії, своєю чергою, висунув вимоги щодо компенсацій, реконструкції та фінансової підтримки.

Однак, за словами Богданова, суттєвого прогресу у питанні збереження баз поки не досягнуто.