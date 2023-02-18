Росія продовжує імпортувати китайські дрони для війни, – WSJ

Попри санкції Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб’юторів та з країн Перської затоки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з митними документами, деякі з комерційних безпілотників прибувають на передову від російських дистриб’юторів, яких постачає китайська компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., що базується в Шеньчжені, відома як DJI, а інші транспортуються через Об’єднані Арабські Емірати.

Триваюче розгортання Росією китайських безпілотників на українському полі бою показує, як її армія змогла залучити критично важливе обладнання з-за кордону, незважаючи на широкомасштабну кампанію тиску Заходу, спрямовану на стримування здатності Москви продовжувати війну. Пентагон стурбований тим, що ці дрони не тільки підживлюють військові зусилля Росії, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, які можуть підвищити готовність Пекіна до війни.

Китайські квадрокоптери, невеликі безпілотні вертольоти з чотирма гвинтами, викликають занепокоєння Пентагону з початку війни в Україні . Безпілотники, які використовуються як у цивільних, так і у військових цілях, часто купуються третіми сторонами, а потім доставляються з Китаю.

Посольство Китаю у Вашингтоні, відповідаючи на прохання прокоментувати цю статтю, послалося на позицію свого МЗС щодо війни в Україні, яка закликала до деескалації та переговорів.