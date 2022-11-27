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Росія позбулася ще шістьох сотень своїх вояків

27 Листопада 2022 11:55
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втрати ворога

З початку повномасштабного вторгнення Росії наші військові вже ліквідували понад 87 тисяч загарбників. Таким чином, Збройні Сили надійно захищають українські території від ворога.

 За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 87310 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2905 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1897 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.


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