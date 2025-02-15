Росія повинна відійти до кордонів, з яких почалося вторгнення у 2022 році, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має повернутися щонайменше до кордонів повномасштабного вторгнення у 2022 році. Також український лідер наголосив, що Україна не визнає результат переговорів, в яких не бере участь.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю на телеканалі Newsmax, пише американський вебсайт Breitbart News Network.

Відповідаючи на слова ведучої про те, що вона не бачить бажання Росії відступити до кордонів 2022 року або до кордонів 2014 року, Зеленський сказав, що він вважає, що президент Дональд Трамп може покласти край війні, і Європа допоможе, якщо Трамп дозволить їм.

“Я думаю, що вони повинні піти, як мінімум, вони повинні піти на лінію повномасштабного вторгнення. В іншому випадку, я думаю, що йому дуже потрібен успіх, інакше всі скажуть, що це була лінія Байдена, а це – лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці”, – сказав український президент.

Зеленський також заявив, що Україна не визнає результат будь-яких переговорів, в яких не бере участь.