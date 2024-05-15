Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського, – розвідка США

В останні місяці Росія активізувала свої дезінформаційні зусилля, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки США.

“Росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, але останні дані розвідка показують, що вона значно зростає”, – сказав чиновник.

За даними розвідки, Росія виділила два основні напрямки в цій дезінформаційній кампанії: відхід зі східного міста Авдіївка і той факт, що через війну Україна відклала свої президентські вибори.

США також стурбовані впливом російської дезінформації на інші країни.

“Ось чому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів”, – сказав чиновник. Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах”.