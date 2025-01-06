Економіка

США планують посилити санкції проти тіньового флоту Москви
6 Січня 2025 09:00
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нафта, санкції
Нафтовий танкер San Sebastian біля нафтопереробного заводу ISAB / Фото: AP

США планують запровадити нові санкції проти Росії, щоб скоротити її доходи, які використовуються для фінансування війни. У центрі уваги — танкери, що перевозять російську нафту, повідомляє Reuters.

Адміністрація президента Джо Байдена прагне посилити тиск на Москву до інавгурації обраного президента Дональда Трампа 20 січня. Враховуючи критику республіканського лідера щодо вартості підтримки України, подальша стратегія санкцій залишається невизначеною.

Нові санкції будуть спрямовані на танкери, які перевозять російську нафту за ціною, що перевищує встановлений ліміт у 60 доларів за барель. Росія активно використовує старі судна з “тіньового флоту” для обходу цих обмежень. Експерти зазначають, що ці судна є менш безпечними та підвищують ризики нафтових розливів.

Після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року США вже запровадили санкції проти десятків таких суден. Проте флот, який налічує сотні таких суден, досі дозволяє Росії підтримувати експорт.


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