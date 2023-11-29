Росія почала частіше застосовувати проти України 500-кілограмові касетні авіабомби — британська розвідка

Російські окупанти з листопада 2023 року почали частіше застосовувати на фронті 500-кілограмові касетні авіабомби РБК-500.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії.

Як зазначається, залежно від варіанта така авіабомба здатна викидати від 100 до 350 суббоєприпасів, що зазвичай вибухають або сотнями високошвидкісних осколків, або одним великим кумулятивним снарядом.

“РБК-500 були розгорнуті проти українських сил на Вугледарському напрямку та поблизу Авдіївки у Донецькій області”, — вказали у відомстві.

За даними британської розвідки, Росія могла інтегрувати в РБК-500 комплект керованого плануючого пристрою UMPC. Це дозволяє літаку-носію випускати боєприпас за багато кілометрів від цілі.

“Російські комплекти плануючих бомб загалом мають низьку точність. Однак завдяки великій кількості суббоєприпасів одинична РБК-500 може діяти на площі в кілька сотень метрів, збільшуючи ймовірність завдання будь-якої шкоди визначеній цілі”, — додали у МО Британії.