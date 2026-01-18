Швеція та союзники по НАТО заявили про єдність у питанні безпеки Арктики

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон опублікував заяву від імені Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великої Британії щодо безпеки в Арктичному регіоні. Про це також повідомляється на офіційному сайті уряду Швеції.

У заяві йдеться, що країни, як члени НАТО, віддані зміцненню безпеки в Арктиці як спільного трансатлантичного інтересу. Зазначається, що заздалегідь скоординовані навчання Данії Arctic Endurance, проведені разом із союзниками, відповідають цій потребі та не становлять загрози для жодної зі сторін.

Автори заяви підкреслили повну солідарність із Королівством Данія та народом Гренландії. Вони заявили про готовність до діалогу на основі принципів суверенітету та територіальної цілісності, які країни рішуче підтримують.

Окремо в документі наголошується, що тарифні погрози (з боку США) підривають трансатлантичні відносини та несуть ризик небезпечної ескалації. Країни заявили, що й надалі діятимуть єдино та скоординовано у своїй відповіді, підтвердивши відданість захисту власного суверенітету.