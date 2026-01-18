Морози до -20° і тумани: прогноз погоди в Україні на 19 січня

У понеділок, 19 січня, в Україні збережеться морозна погода з мінливою хмарністю. Опадів не прогнозують, за винятком Криму, де місцями можливий невеликий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, у більшості західних, північних та у Вінницькій областях вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. На дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця.

Вітер очікується змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15–20° морозу, вдень — 8–13° морозу. На півдні та південному сході країни вночі прогнозують 8–13° морозу, вдень — 5–10° морозу.

У Київській області та Києві 19 січня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці по області місцями можливий туман, на дорогах — ожеледиця. Температура в області вночі становитиме 15–20° морозу, вдень — 8–13° морозу, у Києві вночі 15–17° морозу, вдень 10–12°.