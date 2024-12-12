Суспільство

Росія планує взяти під контроль парламент Молдови – дані спецслужб
12 Грудня 2024 21:23
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молдова, рф
Прапор Молдови / Фото з відкритих джерел

Росія планує отримати контроль над молдовським парламентом під час виборів у 2025 році.

Про це заявив Мустяца на парламентських слуханнях у Молдові 12 грудня.

Глава спецслужби представив доповідь про втручання Росії у президентські вибори та конституційний референдум 2024 року, зазначивши, що Москва намагатиметься повторити ці дії під час парламентських виборів у 2025-му.

 “Ця стратегія базується на політичній та виборчій корупції, дезінформації, маніпуляціях, а також організації вуличних акцій і безладів”, — наголосив Мустяца.

Він зазначив, що для реалізації цього плану Росія використовувала злочинну мережу, пов’язану з олігархом-утікачем Іланом Шором. За даними слідства, його структура залучила понад 130 тисяч людей для впливу на результати виборів, використовуючи гроші російського банку, що перебуває під міжнародними санкціями.

Наступні парламентські вибори в Молдові заплановані на липень 2025 року.


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