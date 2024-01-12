Суспільство

Росія планує судитися, якщо заморожені активи будуть конфісковані – Bloomberg

12 Січня 2024 17:47
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росія, суд

Росія розробляє судовий позов, щоб зірвати будь-які спроби США або ЄС конфіскувати частину заморожених активів Центробанку на 300 млрд доларів на користь України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Посадовці в Москві, які вивчають можливість конфіскації коштів, вважають, що такий результат є малоймовірним. 

За даними агентства, наразі Банк Росії наближається до укладання угоди з міжнародними юридичними компаніями, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду.

Влада РФ також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном та прецедентів за кордоном, розповіли співрозмовники Bloomberg.

Цього тижня агентство повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати частину російських активів. Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками по “Великій сімці”, особливо в Європі, де зберігається близько дві третіх заморожених російських коштів і де підтримка конфіскації, особливо в односторонньому порядку, “була прохолодною”.

Банк Росії відмовився коментувати агентству свої плани. Відповідаючи на запитання про наслідки можливих кроків Заходу, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що РФ оскаржить їх у суді, додавши, що Кремль може вжити заходів у відповідь.

“Це потягне за собою дуже серйозні судові та юридичні витрати для тих, хто приймає такі рішення”, – заявив Пєсков.

Про те, щоб піти судовим шляхом, давно говорили російські високопосадовці, а голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна в липні минулого року заявила, що Банк РФ “майже готовий” оскаржити заморожування. 

У грудневому інтерв’ю РБК вона назвала це “дуже негативним сигналом для всіх центральних банків, тому що це порушення базових принципів збереження резервів”.

Співрозмовники видання у Москві впевнені, що розгляд справи в судах перешкодить будь-якому переказу коштів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над грошима.

Вони вважають, що Захід має мало шансів у суді і не має законних підстав для конфіскації на підставі законодавства, прийнятого після заморожування.


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