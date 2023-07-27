Суспільство

Росія планує комбіновані атаки на Україну у наступні дні

27 Липня 2023 09:20
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зсу, гуменюк, рф, атаки ворога

Протягом наступних днів можливі масовані удари армії Російської Федерації. Окупанти, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння. 

Про це під час телемарафону заявила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Однозначно тактика комбінованих атак для них (армії РФ – Ред) вважається успішною. Вони бачать певні результати. Як правило, є влучення під час такої напруженої роботи. Тим більше, що вони використовували і хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, і одночасної атаки засобами з різними характеристиками і носіями. Такі атаки будуть повторюватися, абсолютно очевидно. Ймовірно, через мінливість погоди буде витримана певна пауза наразі, але наступні дні будуть достатньо тривожними”, – наголошує представниця ЗСУ.


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