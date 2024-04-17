Політика

Росія підтвердила вивід своїх “миротворців” із Карабаху

17 Квітня 2024 15:03
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росія, карабах
Російський "миротворець" на в'їзді в Дадіванк у Нагірному Карабаху / Фото: AP

РФ выводить свій “миротворчий” контингент із Нагірного Карабаху. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Перед цим азербайджанські ЗМІ повідомляли, що перший склад та військова техніка “миротворчого” контингенту залишили територію храму Худаванг у Кельбаджарському районі.

Солдати РФ перебували в Карабаху на підставі тристоронньої угоди між Азербайджаном, Вірменією та Росією, підписаної 10 листопада 2020 року. Згідно з домовленостями, “миротворці” мали дислокуватись у регіоні до 2025 року.

Як зазначається, до складу контингенту входили 1960 військовослужбовців, оснащених стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів та 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.


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