Росія переміщує ядерну зброю до Білорусі – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок заявив, що Росія вже перебуває в процесі переміщення частини своєї ядерної зброї до Білорусі.

Про це Дуда заявив на пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соузою.

Президент Польщі сказав журналістам, що розповів португальському колезі “про реалізацію заяв Владіміра Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі”.

“Справді, цей процес відбувається, ми це спостерігаємо”, – зазначив Дуда, не навівши жодних подробиць.

Він водночас додав, що дії Москви та Мінська “очевидним чином змінюють архітектуру безпеки в нашій частині Європи”.

“Це змінює архітектуру безпеки безпосередньо біля нас, але водночас і на східному фланзі НАТО. Таким чином, це фактично змінює ситуацію для всього Альянсу”, – додав президент Польщі.

Де Соуза своєю чергою зазначив, що “з розумінням поставився до занепокоєння Польщі”, та пообіцяв від імені Португалії подальшу підтримку в межах НАТО.