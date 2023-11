Росія перекидає ППО з Калінінград на український фронт

У Великій Британії вважають, що Росія, втративши у жовтні кілька С-400 в Україні, почала перекидати на фронт системи протиповітряної оборони з Калінінградської області. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Такий висновок вона робить, помітивши незвичні повітряні рейси протягом листопада 2023 року.

“Росія розглядає Калінінград, який є її найзахіднішим форпостом і з трьох сторін межує з державами-членами НАТО, як один з найбільш стратегічно чутливих регіонів. Той факт, що Міноборони Росії, як видається, готове йти на додатковий ризик там, підкреслює труднощі, які створила війна для окремих найсучасніших спроможностей Росії”, – йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 November 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vl9UxypsV9



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NnriPcPoJ3