Політика

Росія перекидає ППО з Калінінград на український фронт

26 Листопада 2023 13:54
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розвідка британії

У Великій Британії вважають, що Росія, втративши у жовтні кілька С-400 в Україні, почала перекидати на фронт системи протиповітряної оборони з Калінінградської області. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Такий висновок вона робить, помітивши незвичні повітряні рейси протягом листопада 2023 року.

“Росія розглядає Калінінград, який є її найзахіднішим форпостом і з трьох сторін межує з державами-членами НАТО, як один з найбільш стратегічно чутливих регіонів. Той факт, що Міноборони Росії, як видається, готове йти на додатковий ризик там, підкреслює труднощі, які створила війна для окремих найсучасніших спроможностей Росії”, – йдеться в повідомленні.

С-400 “Тріумф” – зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. Була прийнятий на озброєння в Росії у 2007 році. Максимальна дальність – 400 кілометрів. Міноборони РФ називає С-400 одним із ключових елементів ППО.


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