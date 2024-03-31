Політика

Росія офіційно звинуватила Україну в причетності до теракту в “Крокусі”

31 Березня 2024 19:39
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росія, теракт
Військовослужбовець Росгвардії охороняє "Крокус Сіті Хол" 22 березня 2024/ Фото AP

Російське МЗС заявило, що сліди теракту в “Крокус Сіті Холі” та інших “терористичних атак” проти Росії “ведуть в Україну”. А також у відомстві вимагають заарештувати главу СБУ.

Москва передала Києву вимоги в рамках міжнародних конвенцій із боротьби з тероризмом про “негайний арешт і видачу всіх причетних” до таких злочинів.

“Серед цих вимог – арешт глави СБУ В. Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року і розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації”, – заявили в МЗС.

Росія також вимагає від української влади “негайно припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності та відшкодувати завдані жертвам збитки”.

МЗС РФ погрожує Україні відповідальністю за “порушення зобов’язань за антитерористичними конвенціями”.

Нагадаємо, Україна заперечує будь-яку причетність до теракту в “Крокусі”.


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