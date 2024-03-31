Росія офіційно звинуватила Україну в причетності до теракту в “Крокусі”

Російське МЗС заявило, що сліди теракту в “Крокус Сіті Холі” та інших “терористичних атак” проти Росії “ведуть в Україну”. А також у відомстві вимагають заарештувати главу СБУ.

Москва передала Києву вимоги в рамках міжнародних конвенцій із боротьби з тероризмом про “негайний арешт і видачу всіх причетних” до таких злочинів.

“Серед цих вимог – арешт глави СБУ В. Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року і розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації”, – заявили в МЗС.

Росія також вимагає від української влади “негайно припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності та відшкодувати завдані жертвам збитки”.

МЗС РФ погрожує Україні відповідальністю за “порушення зобов’язань за антитерористичними конвенціями”.

⚡️ Совершённый 22 марта в Красногорске кровавый теракт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время.



❗️ Россия требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности.



🔗 https://t.co/eRTYtJ7HnI pic.twitter.com/yK5TFQ8STZ — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 31, 2024

Нагадаємо, Україна заперечує будь-яку причетність до теракту в “Крокусі”.