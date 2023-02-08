Росія обіцяє “відповідь”, якщо Британія надасть Україні літаки

Росія заявила 8 лютого, що відреагує, якщо Велика Британія надішле військові літаки в Україну.

«Росія знайде відповідь на будь-які недружні кроки британської сторони», – йдеться в заяві російського посольства в Лондоні, яку передали російські інформаційні агентства.

У чому саме полягатиме ця відповідь, російські дипломати не уточнюють.

Раніше 8 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони країни Бену Воллесу оцінити можливість надання Україні винищувачів. Про це повідомляють західні медіа з посиланням на пресслужбу Сунака на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона.

За заявою офісу голови британського уряду, він доручив Воллесу «вивчити, які винищувачі ми можемо надати». «Але для ясності, це скоріше довгострокове рішення, аніж короткострокова можливість», – цитує представника Сунака AFP.