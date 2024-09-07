Політика

Росія нарощує перевагу навколо Вугледару – розвідка Великої Британії
7 Вересня 2024 13:14
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вугледар, Британська розвідка
Кинута російськими військовими мототехніка під час невдалої спроби атакувати під Вугледаром / Фото з відкритих джерел

Російські війська нарощують тактичну перевагу навколо міста Вугледар, розташованого приблизно за 30 км на південний захід від Донецька на сході України. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

“Вугледар був довготривалою ціллю для російських військ, який виступав у ролі стримуючого фактору проти російського просування на півдні Донецької області. Раніше Росія неодноразово робила спроби штурму міста, що призводило до значних втрат, але з невеликими територіальними досягненнями”, – йдеться у щоденній доповіді міністерства оборони Сполученого Королівства.

Однак, зазначають аналітики, у серпні 2024 року російські війська просунулися на схід і захід від Вугледара, взявши під контроль прилеглі села Пречистівка та Водяне. “У наступному місяці, ймовірно, Росія продовжить спроби просунутися навколо Вугледара і загрожуватиме самому місту”, – вважають у британській розвідці.


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