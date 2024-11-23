Росія найближчими днями може провести нові випробування балістичних ракет

Росія готується до нових випробувальних запусків балістичної ракети «Орєшнік» або подібних систем у найближчі дні, про що повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела заявляють, що 23–24 листопада частину повітряного простору буде закрито, ймовірно, для проведення ракетних випробувань. Водночас, тип ракети, яку планують тестувати, не уточнюється. За словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, Росія має до 10 ракет «Орєшнік» і може випробувати їх усі найближчим часом.

Президент РФ Володимир Путін та військове керівництво продовжують вихваляти балістичну ракету, яку було запущено 21 листопада по Україні. На думку ISW, це є частиною спроби перебільшити спроможності Росії, аби вплинути на Захід та Україну, змусивши їх до стриманості.

Путін на зустрічі 22 листопада з керівництвом Міноборони, представниками оборонно-промислового комплексу та розробниками ракет заявив, що «Орєшнік» є не модернізацією радянських зразків, а абсолютно новою розробкою, створеною на основі «сучасних передових технологій».

Втім, у звітах США та України після удару 21 листопада зазначено, що «Орєшнік» фактично не є новою розробкою. Офіційні представники Білого дому та Пентагону підтвердили, що Росія використала балістичну ракету середньої дальності (БРСД), створену на базі існуючої моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубєж». Представниця Пентагону Сабріна Сінгх наголосила, що Україна вже стикалася з російськими ударами ракетами з бойовими частинами, які мають «набагато більшу потужність», ніж «Орєшнік».

Аналітики ISW вважають, що удар 21 листопада не демонструє принципово нових можливостей російської армії.

«Росія намагається використати ажіотаж навколо удару 21 листопада, розраховуючи, що поширення занепокоєння через запуски «Орєшніка» зможе вплинути на підтримку України з боку Заходу», — йдеться у звіті ISW.