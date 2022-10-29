Політика

Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети вже наступного року

29 Жовтня 2022 15:36
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іран, ракети

Російська Федерація може застосувати проти України іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar вже наступного року.

Про це розповів голова ГУР МО Кирило Буданов.

Це серйозна загроза, оскільки іранські ракети відрізняються від російських більшою точністю та високою швидкістю. Відповідно, збивати їх набагато важче.

“Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість, і ці характеристики перевірені в боях. Ми можемо розраховувати лише на блискучу роботу наших військ ППО. І сподіваючись, що наші союзники нададуть нам більше цих систем ППО для забезпечення прикриття”, – додав Буданов.

Ракета Fateh-110 має максимальну дальність пуску до 300 км, а балістична ракета Zolfaghar є подальшим розвитком Fateh-110, була продемонстрована у 2016 році та має заявлену дальність до 700 км. Час польоту ракети Fateh-110 можливо оцінити приблизно у 300-350 секунд, а потужність бойової частини у 2-2,3 рази більша, ніж у крилатої ракети типу “Калібр”.

За даними Reuters, угоду між Іраном і Росією уклали 6 жовтня під час візиту першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера до Москви.


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