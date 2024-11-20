Росія може запропонувати США “план поділу України”

Російське Міністерство оборони розробило план-прогноз воєнно-політичного розвитку світу до 2045 року, який включає ліквідацію України як незалежної держави та її поділ на три частини.

Москва може запропонувати цей план новій адміністрації США через дипломатичні канали, повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві.

План поділу України передбачає

Повне “приєднання нових регіонів” до складу Росії. Це тимчасово окуповані Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та Крим. Москва наразі зосереджена на реалізації цього пункту. Створення “проросійської держави”. Йдеться про утворення маріонеткової держави з проросійською владою на територіях центральної та південної України (зокрема Київська, Харківська, Дніпропетровська та Одеська області). Така “держава” мала б відмовитися від інтеграції з ЄС та НАТО і погодитися на військову присутність Росії за моделлю Придністров’я чи Абхазії. Розподіл західних територій України. Волинь, Львівщина, Закарпаття та інші західні області Росія планує позначити як “спірні території”, які можуть бути розділені між Польщею, Угорщиною та Румунією.

Чотири сценарії міжнародного розвитку

Негативні для Росії:

Домінування США та Заходу. Посилення західної коаліції та глобальне послаблення Росії.

Лідерство Китаю. Геополітичний підйом КНР і зміщення центрів сили.

Сприятливі для Росії: