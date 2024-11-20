Політика

Росія може запропонувати США “план поділу України”
20 Листопада 2024 17:46

Російське Міністерство оборони розробило план-прогноз воєнно-політичного розвитку світу до 2045 року, який включає ліквідацію України як незалежної держави та її поділ на три частини. 

Москва може запропонувати цей план новій адміністрації США через дипломатичні канали, повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві.

План поділу України передбачає

  1. Повне “приєднання нових регіонів” до складу Росії. Це тимчасово окуповані Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та Крим. Москва наразі зосереджена на реалізації цього пункту.
  2. Створення “проросійської держави”. Йдеться про утворення маріонеткової держави з проросійською владою на територіях центральної та південної України (зокрема Київська, Харківська, Дніпропетровська та Одеська області). Така “держава” мала б відмовитися від інтеграції з ЄС та НАТО і погодитися на військову присутність Росії за моделлю Придністров’я чи Абхазії.
  3. Розподіл західних територій України. Волинь, Львівщина, Закарпаття та інші західні області Росія планує позначити як “спірні території”, які можуть бути розділені між Польщею, Угорщиною та Румунією.

Чотири сценарії міжнародного розвитку

Негативні для Росії:

  • Домінування США та Заходу. Посилення західної коаліції та глобальне послаблення Росії.
  • Лідерство Китаю. Геополітичний підйом КНР і зміщення центрів сили.

Сприятливі для Росії:

  •  “Багатополярний світ” із поділом сфер впливу. Можливість Кремля закріпити перемогу через домовленості з ключовими акторами.
  •  Регіоналізація або хаотизація. Зменшення глобальної координації та поява окремих регіональних лідерів.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Листопада 2024 17:01

Україна вперше вдарила по території РФ британськими ракетами Storm Shadow, – Bloomberg 
20 Листопада 2024 18:45

Росіяни розстріляли українських полонених на Покровському та Курському напрямках
20 Листопада 2024 16:49

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет допомоги на 275 млн доларів
20 Листопада 2024 16:14

У Пентагоні підтвердили намір передати Україні протипіхотні міни
20 Листопада 2024 15:47

ВМС Данії затримали китайський суховантаж, підозрюваний у пошкодженні кабелів у Балтійському морі, – ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки