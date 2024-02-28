“Росія може розв’язати війну проти країн НАТО”, – міністр МЗС Словенії

Словенія поділяє занепокоєння деяких політиків та експертів стосовно того, що Росія може розв’язати війну проти країн НАТО, якщо допомога Україні буде недостатньою.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.

«Я поділяю занепокоєння країн, що російська агресія в Україні може перекинутися на сусідні країни. Саме тому ми робимо все можливе для забезпечення миру», – сказала вона.

За словами Файон, вона взяла участь у засіданнях Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН, щоб продемонструвати підтримку України.

«Два роки тому ми були шоковані тим, що сусідня країна може напасти на Україну, вдатися до такої жорстокої агресії, – зазначила міністр. – Тож ми повинні докласти всіх зусиль, щоб знайти політичне рішення стосовно війни».

Вона наголосила, що Словенія підтримує українську Формулу миру та будь-які мирні ініціативи, що відповідають міжнародному праву й Статуту ООН, хоча Росія не виявляє бажання вести відповідні переговори.

«Я також вважаю, що ми потребуємо ширшої міжнародної підтримки, особливо з боку Глобального Півдня», – додала вона.