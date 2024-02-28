Політика

“Росія може розв’язати війну проти країн НАТО”, – міністр МЗС Словенії

28 Лютого 2024 14:24
читать на русском →
нато, словенія, рф
Таня Файон / Getty Images

Словенія поділяє занепокоєння деяких політиків та експертів стосовно того, що Росія може розв’язати війну проти країн НАТО, якщо допомога Україні буде недостатньою.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.

«Я поділяю занепокоєння країн, що російська агресія в Україні може перекинутися на сусідні країни. Саме тому ми робимо все можливе для забезпечення миру», – сказала вона.

За словами Файон, вона взяла участь у засіданнях Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН, щоб продемонструвати підтримку України.

«Два роки тому ми були шоковані тим, що сусідня країна може напасти на Україну, вдатися до такої жорстокої агресії, – зазначила міністр. – Тож ми повинні докласти всіх зусиль, щоб знайти політичне рішення стосовно війни».

Вона наголосила, що Словенія підтримує українську Формулу миру та будь-які мирні ініціативи, що відповідають міжнародному праву й Статуту ООН, хоча Росія не виявляє бажання вести відповідні переговори.

«Я також вважаю, що ми потребуємо ширшої міжнародної підтримки, особливо з боку Глобального Півдня», – додала вона.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Лютого 2024 15:02

Придністров’я звернулося до Росії по “захист”
28 Лютого 2024 14:53

Зупинити окупантів на Авдіївському напрямку може допомогти каскад водосховищ — ОСУВ “Таврія”
28 Лютого 2024 14:41

Окупанти вдарили КАБами по Купʼянську
28 Лютого 2024 13:42

За участь у масовках під час “виборів” на ТОТ російським студентам обіцяють стипендії – Спротив
28 Лютого 2024 12:36

Україна та Албанія підписали угоду про співпрацю
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки