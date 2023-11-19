Техно

Росія може повернути на озброєння радянський літак M-55

19 Листопада 2023 12:50
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розвідка британії

Росія, ймовірно, розглядає можливість повернення в експлуатацію висотного розвідувального літака радянських часів M-55 (Mystic B за класифікацією НАТО).

Про повідомило міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, останнім часом цей літак із робочою стелею понад 70 тис. футів (20 тисяч метрів) використовувався як дослідницька платформа для вивчення Землі. Однак на ньому було помічено військову розвідувальну систему, розроблену для використання на російських винищувачах.

Критичним недоліком російської стратегії закупівель є її неспроможність налагодити адекватні можливості ISTAR (розвідка, спостереження, виявлення цілі та рекогносцирування). Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами.

«Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії ISTAR над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані. Майже напевно, що літак виконуватиме місії проти України з відносно безпечного російського повітряного простору», – йдеться у зведенні.


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Росія може повернути на озброєння радянський літак M-55
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