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Росія може посилити ядерний шантаж з метою зірвати візит президента США до Європи

19 Лютого 2023 17:15
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байден, рф

В РФ розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи Президента США Джо Байдена.

Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування, повідомляє ГУР.

В рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління ЗС РФ «Моноліт».

Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування.

Також на авіабазі «тамбов» розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

Такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України.


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