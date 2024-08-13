Політика

Росія може оголосити нову мобілізацію через нестачу солдатів, – Bloomberg
13 Серпня 2024 15:47
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війна, росія
Знищена російська колона у Курській області / Фото: AP

Дефіцит живої сили для війни проти України спонукає Росію підвищувати призовні виплати, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. Поки що мало ознак того, що це працює, пише Bloomberg.

“За словами трьох осіб, близьких до Кремля і Міністерства оборони Росії, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання, військові не отримують достатньої кількості нових солдатів, щоб встигати за втратами на фронті, які є найвищими з початку вторгнення в лютому 2022 року. Регіональні чиновники зараз не можуть виконати в середньому більше третини своїх квот на призов”, – йдеться у повідомленні.

Як пише Bloomberg з посиланням на анонімних співрозмовників, ситуація може змусити Росію розглянути питання про нову мобілізацію.

“За словами одного з співрозмовників, офіційні особи можуть представити це як ротацію, щоб дати відпочити військовим на передовій, а інший сказав, що призов може бути оголошений вже до кінця цього року”, – пише видання.

Українська операція у Курській області тільки підкреслила ці проблеми. Українські війська наразі контролюють 1000 кв. км російської території, і наступальні операції продовжуються.

Масштаб російських втрат дедалі більше ускладнює підтримку поточної стратегії повільного просування в Україні, каже джерело Bloomberg. Більше не йде жодних розмов про захоплення Києва та інших міст, оскільки Росія не має людей, сказала ця людина.


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