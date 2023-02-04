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Росія може готувати нову ракетну атаку по Україні

4 Лютого 2023 18:49
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гуменюк

Росія може готуватися до нового масованого ракетного обстрілу України, тому окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками.

Про це начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону “Єдині новини” 4 лютого.

Вона зауважила,  що сьогоднішня масштабна повітряна тривога в України була оголошена через зліт ворожої розвідувальної авіації і це підтверджує підготовку РФ до масованої атаки.

“Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з’являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область”, – розповіла Гуменюк.

Вона також повідомила, російське корабельне угруповування хоч і складається з дев’яти кораблів в Чорному морі, але жодного ракетоносія на службі зараз немає через шторм.

“Вони укриваються в пунктах базування. Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам’ятаймо, щоб вийти на бойові позиції, їм потрібні 1,5-2 години”, – звернула увагу представниця Сил оборони півдня.

Вона наголосила, що російські окупанти тяжіють до певних дат і лютий – специфічний для них місяць.  

“Вони цілком імовірно можуть готувати такий удар і сьогоднішня тривога, яка була по всій території України через зліт, зокрема, розвідувальної авіації, тому підтвердження. Ворог збирає інформацію та готується”, – попередила Гуменюк.


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