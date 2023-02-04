Росія може готувати нову ракетну атаку по Україні

Росія може готуватися до нового масованого ракетного обстрілу України, тому окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками.

Про це начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону “Єдині новини” 4 лютого.

Вона зауважила, що сьогоднішня масштабна повітряна тривога в України була оголошена через зліт ворожої розвідувальної авіації і це підтверджує підготовку РФ до масованої атаки.

“Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з’являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область”, – розповіла Гуменюк.

Вона також повідомила, російське корабельне угруповування хоч і складається з дев’яти кораблів в Чорному морі, але жодного ракетоносія на службі зараз немає через шторм.

“Вони укриваються в пунктах базування. Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам’ятаймо, щоб вийти на бойові позиції, їм потрібні 1,5-2 години”, – звернула увагу представниця Сил оборони півдня.

Вона наголосила, що російські окупанти тяжіють до певних дат і лютий – специфічний для них місяць.

“Вони цілком імовірно можуть готувати такий удар і сьогоднішня тривога, яка була по всій території України через зліт, зокрема, розвідувальної авіації, тому підтвердження. Ворог збирає інформацію та готується”, – попередила Гуменюк.