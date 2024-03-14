Політика

Росія могла глушити сигнал на літаку міністра оборони Великої Британії – The Times

14 Березня 2024 20:48
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росія, британія
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс / Фото: EPA

Росія могла заглушити супутниковий сигнал на літаку Військово-повітряних сил Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони країни Грант Шаппс.

Про це повідомило видання The Times з посиланням на неназваних співрозмовників в оборонній сфері.

За інформацією видання, GPS-сигнал на літаку був відсутній протягом 30 хвилин у той момент, коли він пролітав над акваторією Балтійського моря неподалік від Калінінградської області Росії. Шаппс саме повертався з найбільших з часів холодної війни навчань НАТО, які проходять на території Польщі.

Мобільні телефони не могли приєднатися до Інтернету, і літак був змушений використовувати альтернативні методи, щоб визначити своє місцеперебування, пише видання.

Міністра оборони, який перебував на борту літака з журналістами, зокрема співробітникам The Times, запевнили, що атака не загрожує їхній безпеці.

За словами одного зі співрозмовників журналістів, незрозуміло, чи був сам міністр ціллю цієї атаки, хоча маршрут польоту був видимий на сайтах відстеження літаків. При цьому видання нагадало, що нещодавно Шаппс звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у “брязканні зброєю” та безвідповідальному поводженні, сказавши, що Москва готова до ядерної війни.

“Хоча королівські ВПС добре готові впоратися з цим, це все одно створює непотрібний ризик для цивільних літаків і потенційно може поставити під загрозу життя людей. Цьому немає виправдання, і це надзвичайно безвідповідально з боку Росії”, – зазначив неназваний співрозмовник видання.

Також, за його словами, авіація, яка злітає з британської військової бази Акротирі на Кіпрі, регулярно глушиться російською технікою, яка, ймовірно, стоїть у Сирії.

Науковий співробітник і експерт із радіоелектронної боротьби в Королівському інституті об’єднаних служб Томас Візінгтон розповів виданню, що збої в роботі супутникових навігаційних систем стають все більш поширеними. А Росія, на його думку, використовує системи РЕБ для захисту власних військових об’єктів від зброї зі супутниковою навігацією.

“Те, що робить Росія, є перш за все оборонним, але проблема полягає в тому, що поведінка РФ має наслідки у вигляді порушення роботи авіації, і це викликає серйозне занепокоєння”, – сказав Візінгтон.

Крім цього, експерт зазначив, що літаки покладаються на кілька навігаційних систем і тому можуть продовжувати безпечно працювати, навіть якщо GPS не працює. Але, за його словами, у випадку з британським літаком повітряне судно передавало помилкові сигнали, які збивали з пантелику авіадиспетчерів.


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