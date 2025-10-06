“Росія має відповісти за свої злочини” — прем’єр-міністр Нідерландів Схооф у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, під час якої обговорювалися питання оборонної підтримки України, посилення санкцій і юридичні механізми притягнення росії до відповідальності. Про це повідомляє Офіс Президента.

Прем’єр-міністр Схооф наголосив, що росія не демонструє бажання досягти справедливого та сталого миру. Навпаки, за його словами, вона посилює удари по цивільній інфраструктурі України. Він додав, що росія має нести відповідальність за свої злочини.

Під час зустрічі лідери також обговорили:

посилення санкцій проти рф;

механізми юридичного тиску, що забезпечать притягнення воєнних злочинців до відповідальності;

оборонні поставки — зокрема військова підтримка, участь Нідерландів у програмах як-от PURL, F-16, «Патріоти».

енергетичну допомогу Україні в умовах російських ударів по енергетичному сектору.

Зеленський висловив вдячність Нідерландам за послідовну підтримку та заявив, що законодавчі й юридичні кроки щодо притягнення рф до відповідальності мають бути невід’ємною частиною партнерської співпраці.