Кримінал

Росія масовано атакувала Одесу, є значні пошкодження та загибла
15 Листопада 2024 07:04
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Увечері 14 листопада російські війська масовано атакували Одесу дронами. Унаслідок обстрілу в місті виникли проблеми з теплопостачанням.

Як повідомили у ДСНС, пошкоджені храм, житлові будинки, магазин, гаражі, транспортні засоби. В будівлях вибиті вікна, на деяких спалахнули балкони, покрівля.

Також через ворожий обстріл було пошкоджено магістральний трубопровід централізованого опалення. У зв’язку з цим у місті тимчасово зупинили котельню, проводяться ремонтні роботи.

“Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля. В закладі є кондиціонери, обігрівачі, потужний генератор та достатній запас палива. Наразі пологовий зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси. Тримаємо ситуацію на контролі”, – повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі відомо про одну загиблу людину та 10 поранених, серед яких є 9-річний хлопчик.

Наслідки обстрілу Одеси / Фото: ДСНС, Думська

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