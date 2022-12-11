Росія і Захід дійшли до стадії конфронтації, – Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах.

Про це повідомляють російські прокремлівські видання РИА Новости і ТАСС з посиланням на заяву Пєскова в програмі “Москва. Кремль. Путін”

“Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою “конфронтація”. І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації”, – сказав Пєсков.

Пєсков додав, що країни Заходу “не люблять і особливо не збираються любити Росію”, але їй це нібито і не потрібно.

Він також знову повторив нову маячню, яку поширює РФ та її сателіт Білорусь, що нібито невиконання Мінських угод іншими їхніми учасниками стало предтечею російського нападу на Україну.