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Росія і Захід дійшли до стадії конфронтації, – Пєсков

11 Грудня 2022 16:49
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росія, пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах.

Про це повідомляють російські прокремлівські видання РИА Новости і ТАСС з посиланням на заяву Пєскова в програмі “Москва. Кремль. Путін”

“Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою “конфронтація”. І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації”, – сказав Пєсков.

Пєсков додав, що країни Заходу “не люблять і особливо не збираються любити Росію”, але їй це нібито і не потрібно.

Він також знову повторив нову маячню, яку поширює РФ та її сателіт Білорусь, що нібито невиконання Мінських угод іншими їхніми учасниками стало предтечею російського нападу на Україну.


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