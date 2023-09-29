Суспільство

Росія хоче запустити масове виробництво “шахедів”

29 Вересня 2023 09:24
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росія, дрони

Останні модифікації дронів-камікадзе типу Shahed свідчать, що Росія намагається налагодити масове виробництво цих безпілотників.

Про це сказав представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Ми не виключаємо факт того, що російська федерація, шукаючи прості технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити виробництво цього баражуючого боєприпасу та зробити його масовим”, — зазначив офіцер.

Серед змін у конструкції дрона аналітики Центру фіксують:

  • принципово відмінну бойову частину, яка тепер має начиння елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок;
  • заміну країни виробника силової установки (двигун MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 замість Mado MD550);
  • модифікацію корпусу (на заміну цільнолитому застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни);
  • використання нового сервоприводу KST X30-12-165;
  • використання блоку «Комета» російського виробництва у системі навігації.

Втім, за словами Рудика, новий Shahed 136/Герань-2 принципово не відрізняється від раніших зразків, а виявленні відмінності мають косметичний характер і обумовлені прагненням здешевлення виробництва. До того ж спроби такого “імпортозаміщення” свідчать про дієвість міжнародних санкцій.


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