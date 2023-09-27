Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини. В МЗС відреагували

Росія не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини, поки не понесе відповідальність за всі злочини, заявив речник Міністерства зовнішніх справ Олег Ніколенко.

Росія просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини, її було позбавлено прав члена торік у відповідь на повномасштабне вторгнення до України, зазначив він.

За словами Ніколенка, таким кроком РФ намагається довести, що може “продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності”.

“Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН, допоки не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді з прав людини”, – написав він.