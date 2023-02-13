Економіка

Росія будує водогін на окупований Донбас

13 Лютого 2023 12:31
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окупація

Фахівці Міністерства оборони Росії будують систему водопроводу, яка з’єднає прикордонну з Україною Ростовську область з окупованою російськими військами частиною Донбасу. Про це російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило пізно ввечері 12 лютого, на публікацію звернула увагу агенція Reuters.

Проект планують завершити впродовж кількох найближчих місяців, він матиме потужність для транспортування 300 тисяч кубометрів води на день і включатиме дві 200-кілометрові лінії, йдеться в повідомленні.

«На будівництві цілодобово працюють понад 2600 фахівців Міністерства оборони Росії і понад тисяча одиниць техніки», – повідомляє ТАСС із посиланням на неназваного представника російського міністерства оборони.

Споруда пройде з території Росії і до каналу Сіверський Донець – Донбас, який тягнеться від селища міського типу Райгородок (контрольована українською владою територія поблизу Словʼянська) до окупованого з 2014 року Донецька.


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