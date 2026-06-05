Росія атакувала завод дитячого харчування на Київщині: рятувальники показали наслідки

5 червня у Броварському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення. Пошкоджено підприємство харчової промисловості.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Росіяни завдали удару по заводу дитячого харчування “Яготинське для дітей”.

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“Під ударом опинилося підприємство харчової промисловості, де в момент атаки перебували працівники. Люди виконували свою роботу, коли російські дрони влучили в об’єкт цивільної інфраструктури”, – йдеться в повідомленні Київської обласної прокуратури.

Загинули четверо людей. За даними Київської ОВА, кількість постраждалих зросла до семи.

Внаслідок атаки виникла пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновано конструкції підприємства. Під завалами ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває.