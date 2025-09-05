Росія атакувала Україну дронами та ракетами: є влучання

У ніч проти 5 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 157 дронів та 7 ракет різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Серед 7 застосованих ракет — 6 були зенітними керованими ракетами С-300, а ще 1 — керованою авіаційною ракетою Х-59.

“Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни”, – повідомили у ПС.

Зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомляли, що масована атака російських дронів припала саме на їхній регіон. У Дніпрі росіяни влучили по підприємству, де виникли пожежі. У ДСНС згодом додали, що їх уже загасили.